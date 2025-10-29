ONU exige fin del bloqueo de EU a Cuba; México vota a favor

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Asamblea General de las Naciones Unidas volvió a pronunciarse con contundencia contra el embargo económico que Estados Unidos mantiene sobre Cuba desde hace más de seis décadas.

En su trigésima tercera resolución anual sobre el tema, el máximo órgano deliberativo de la ONU pidió el fin de esta medida unilateral impuesta al país caribeño.

Apoyo mayoritario en la ONU, pero con ligeros cambios

La resolución de este año fue aprobada con 165 votos a favor, 7 en contra y 12 abstenciones, reflejando un amplio respaldo global, aunque con algunas modificaciones respecto a años anteriores.

Entre quienes votaron en contra se encuentran Estados Unidos, Israel, Argentina, Hungría, Macedonia del Norte, Paraguay y Ucrania. En tanto, países como Costa Rica, Ecuador, Rumanía y Polonia se abstuvieron.

El año pasado, el voto fue aún más contundente: 187 naciones a favor, con solo dos votos en contra (Estados Unidos e Israel) y una abstención (Moldavia). Esto refleja un pequeño pero significativo giro en la postura de algunos países de América Latina y Europa del Este.