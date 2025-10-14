ONU estima en 70 mil millones de dólares la reconstrucción de la Franja de Gaza

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La reconstrucción de la Franja de Gaza requerirá aproximadamente 70 mil millones de dólares, de acuerdo con estimaciones del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Unión Europea y Banco Mundial.

Esta cifra se basa en la destrucción ocasionada durante dos años de conflicto, que ha dejado daños en el 84% del territorio, y hasta en el 92% en zonas como la ciudad de Gaza.

De esa cantidad, 20 mil millones de dólares serían necesarios en los próximos tres años para iniciar la recuperación a gran escala, informó el representante especial del PNUD, Jaco Cilliers.

Las operaciones iniciales se enfocan en garantizar agua potable, medicinas, eliminación de residuos y habilitación de viviendas tras retirar miles de toneladas de escombros que podrían ocultar municiones sin detonar.

La agencia de desarrollo de la ONU ya ha retirado más de 81 mil toneladas de escombros —equivalentes a 3 mil 100 camiones— para permitir el acceso de ayuda humanitaria y reactivar hospitales y servicios básicos.

Aunque algunos países árabes, europeos y Estados Unidos han manifestado disposición para financiar parte de la reconstrucción, las agencias de ayuda han advertido que la asistencia actual es insuficiente para cubrir las necesidades de los 2,1 millones de habitantes.

Las autoridades israelíes autorizaron la entrada de 190 mil toneladas de suministros de emergencia, pero la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) señaló que se requiere una cantidad mucho mayor y urgió a la comunidad internacional a acelerar el apoyo.

