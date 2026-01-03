ONU debatiría ocupación de Venezuela y detención de Maduro este lunes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) podría convocar una reunión extraordinaria el lunes 5 de enero de 2026 para abordar las acciones militares emprendidas por Estados Unidos en Venezuela, las cuales derivaron en la detención del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

La solicitud fue presentada por Colombia, con el respaldo de Rusia y China, miembros permanentes del consejo, conformado por un total de 15 países. En la agenda estaría incluida la evaluación de la legalidad y consecuencias de la operación estadounidense en territorio venezolano.

🌐 Guterres: “Es un precedente peligroso”

Previo a la confirmación de la reunión, el secretario general de la ONU, António Guterres, declaró que las acciones de Washington representan un “precedente peligroso” en el marco del derecho internacional y la soberanía de los Estados.

De concretarse, esta sería la tercera vez que el Consejo de Seguridad sesiona por la situación en Venezuela en un lapso de tres meses. Anteriormente, se llevaron a cabo reuniones en octubre y diciembre de 2025 debido a la escalada de tensiones entre Caracas y Washington.