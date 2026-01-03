ONU debatiría ocupación de Venezuela y detención de Maduro este lunes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) podría convocar una reunión extraordinaria el lunes 5 de enero de 2026 para abordar las acciones militares emprendidas por Estados Unidos en Venezuela, las cuales derivaron en la detención del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.
La solicitud fue presentada por Colombia, con el respaldo de Rusia y China, miembros permanentes del consejo, conformado por un total de 15 países. En la agenda estaría incluida la evaluación de la legalidad y consecuencias de la operación estadounidense en territorio venezolano.
Previo a la confirmación de la reunión, el secretario general de la ONU, António Guterres, declaró que las acciones de Washington representan un “precedente peligroso” en el marco del derecho internacional y la soberanía de los Estados.
De concretarse, esta sería la tercera vez que el Consejo de Seguridad sesiona por la situación en Venezuela en un lapso de tres meses. Anteriormente, se llevaron a cabo reuniones en octubre y diciembre de 2025 debido a la escalada de tensiones entre Caracas y Washington.
Uno de los temas centrales del debate en Naciones Unidas sería la detención de Nicolás Maduro, quien fue trasladado a Estados Unidos y cuya primera audiencia judicial está programada para el mismo lunes 5 de enero, en la Corte Federal de Nueva York.
El exmandatario venezolano enfrenta cargos por:
Corrupción
Narcotráfico
Tráfico de armas
Además, se prevé que en la reunión se analicen las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, quien aseguró que su gobierno tomará el control de Venezuela “hasta que podamos hacer una transición segura, adecuada y juiciosa”.
Diversos países de América Latina han comenzado a pronunciarse sobre la operación. Algunos gobiernos, como el de México, han llamado a respetar el principio de no intervención y han instado a resolver el conflicto por vías diplomáticas.
La reunión del Consejo de Seguridad —máximo órgano de decisión de la ONU— será clave para medir el posicionamiento de la comunidad internacional frente a este hecho sin precedentes recientes en el hemisferio.
mrh