ONU convoca reunión de emergencia para analizar el bloqueo petrolero a Venezuela

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Organización de las Naciones Unidas (ONU) anunció que analizará el bloqueo petrolero impuesto a Venezuela en una reunión de emergencia convocada para discutir esta situación. La convocatoria llega tras la solicitud del gobierno de Nicolás Maduro, quien envió una carta a la ONU pidiendo su intervención ante el bloqueo naval implementado por Estados Unidos.

Este jueves 18 de diciembre, la ONU confirmó que procederá con la reunión, la cual fue aprobada por la Misión Permanente de Eslovenia en la ONU. Laura Miklic, quien representa dicha misión, señaló que la convocatoria a esta reunión de emergencia responde a las acciones de la misma misión en el marco del conflicto.