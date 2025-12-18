ONU convoca reunión de emergencia para analizar el bloqueo petrolero a Venezuela

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Organización de las Naciones Unidas (ONU) anunció que analizará el bloqueo petrolero impuesto a Venezuela en una reunión de emergencia convocada para discutir esta situación. La convocatoria llega tras la solicitud del gobierno de Nicolás Maduro, quien envió una carta a la ONU pidiendo su intervención ante el bloqueo naval implementado por Estados Unidos.
Este jueves 18 de diciembre, la ONU confirmó que procederá con la reunión, la cual fue aprobada por la Misión Permanente de Eslovenia en la ONU. Laura Miklic, quien representa dicha misión, señaló que la convocatoria a esta reunión de emergencia responde a las acciones de la misma misión en el marco del conflicto.
Durante la reunión, se espera un análisis detallado de la situación en el Caribe, ya que Estados Unidos ha afirmado que Venezuela se encuentra rodeada navalmente para evitar la salida o entrada de buques petroleros. Esta acción fue impulsada luego de que el expresidente Donald Trump acusara a Venezuela de robar campos petroleros.
La ONU podría anunciar medidas para abordar y resolver esta disputa, aunque hasta el momento no se han revelado los temas específicos que se discutirán durante la reunión. La comunidad internacional estará atenta a las posibles resoluciones que se tomen para aliviar la tensión en la región.
mrh