ONU condena ataque con explosivos en Cali; 5 muertos y 42 heridos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).– La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia condenó el ataque con explosivos registrado este jueves cerca de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, en la ciudad de Cali, que dejó al menos cinco civiles muertos y 42 personas heridas.

“Condenamos el ataque indiscriminado con explosivos en Cali (…) urgimos a los grupos armados no estatales a respetar los derechos humanos y el derecho internacional humanitario”, señaló el organismo en un comunicado difundido en la red social X.