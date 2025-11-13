ONU advierte sobre posible hambruna en 16 países por crisis alimentaria

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La inseguridad alimentaria aguda continúa expandiéndose en diversas regiones del mundo, advirtieron la FAO y el Programa Mundial de Alimentos (PMA), quienes alertan sobre un riesgo creciente de hambruna en al menos 16 países y territorios, entre ellos Sudán, Palestina, Haití y Yemen.

Ambos organismos de Naciones Unidas señalaron que millones de personas podrían enfrentar condiciones de hambre extrema si no se toman acciones urgentes antes de mayo de 2026.

En algunas zonas, comunidades enteras podrían verse empujadas a una fase crítica en la que el acceso a alimentos ya no es suficiente para sobrevivir.

De acuerdo con el reporte, los principales detonantes de esta crisis son los conflictos armados, la inestabilidad económica, fenómenos climáticos extremos y la disminución de la ayuda humanitaria a causa de la falta de recursos.

Entre las medidas urgentes planteadas por la FAO y el PMA se encuentran intervenciones humanitarias inmediatas, programas de prevención antes de que la situación empeore y esfuerzos por fortalecer la resiliencia en las comunidades más vulnerables.

“La hambruna no es inevitable. Tenemos los conocimientos y herramientas para evitarla, pero se necesita actuar ya”, expresó la directora del PMA, Cindy McCain.

Los niños, advierte el informe, son los más expuestos, ya que la desnutrición compromete su sistema inmunológico, aumentando el riesgo de enfermedades y muerte.

Ambas agencias reiteraron que el tiempo para actuar se acorta, y que el costo de la inacción no solo se medirá en cifras, sino en vidas humanas.

