ONU: 103 civiles muertos en Líbano por ataques israelíes desde el alto el fuego

Beirut, Líbano (MiMorelia.com).- Al menos 103 civiles han muerto en ataques israelíes en el Líbano desde el alto el fuego alcanzado el pasado 27 de noviembre de 2024, informó este día la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

En un balance actualizado, la dependencia internacional señaló que no se han registrado muertes a causa de proyectiles disparados desde territorio libanés hacia Israel en ese mismo periodo.

El Alto Comisionado de la ONU, Volker Türk, precisó que más de 80 mil personas permanecen desplazadas en el Líbano como resultado de la violencia, al tiempo que llamó a renovar los esfuerzos diplomáticos para poner fin de manera definitiva a las hostilidades.

“Todavía estamos viendo impactos devastadores de ataques con aviones y drones en áreas residenciales, así como cerca de los cascos azules en el sur”, declaró Türk en un pronunciamiento oficial.

Desde la entrada en vigor del alto el fuego, las Fuerzas Armadas Libanesas han denunciado miles de violaciones por parte de Israel, incluyendo supuestos ataques a civiles y la demolición de viviendas. Por su parte, el Ejército israelí ha confirmado cientos de bombardeos aéreos, que asegura fueron dirigidos contra posiciones y objetivos de Hezbolá.

