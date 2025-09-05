Occidente prepara despliegue en Ucrania; Putin lanza amenaza

Este posicionamiento se produce justo un día después de que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, anticipara que un bloque de 27 países, incluida la Unión Europea, presentará un paquete de garantías de seguridad para Ucrania, con implicaciones que podrían incluir presencia militar en tierra, mar y aire.

Según el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, el plan contempla el despliegue de “miles” de tropas aliadas en territorio ucraniano, una vez que finalicen los combates.

“Es importante que estemos discutiendo todo esto… sin duda serán miles, no solo unos pocos”, aseguró Zelenski tras reunirse con el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

Putin recordó que cualquier despliegue occidental ignoraría las advertencias históricas del Kremlin sobre la expansión de la OTAN hacia el este y su presencia en Ucrania, un tema que ha sido una constante en el discurso ruso desde antes del estallido del conflicto en 2022.

Aunque el plan de garantías aún no se hace oficial, analistas internacionales advierten que el anuncio podría tensar aún más la ya frágil relación entre Rusia y Occidente, y dar pie a nuevos escenarios de confrontación militar directa.