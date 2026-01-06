¿Nunca existió? EU retira acusación a Maduro como líder del Cártel de los Soles

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobierno de Estados Unidos retiró de manera formal las acusaciones que señalaban a Nicolás Maduro como líder del denominado "Cártel de los Soles", una supuesta organización criminal dedicada al narcotráfico con operaciones desde el aparato estatal venezolano.

De acuerdo con medios internacionales, la modificación fue presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos ante una corte federal en Nueva York, donde se precisó que ya no se considera a Maduro como cabecilla del cártel. En su lugar, el nuevo documento describe una estructura de corrupción institucional que involucra a integrantes del gobierno venezolano, sin referirse al “Cártel de los Soles” como un grupo criminal jerárquico.

A pesar del cambio en la narrativa legal, Nicolás Maduro continúa enfrentando cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y posesión de armas. Durante la audiencia en Manhattan, tanto él como su esposa, Cilia Flores, se declararon “no culpables”.