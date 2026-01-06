¿Nunca existió? EU retira acusación a Maduro como líder del Cártel de los Soles

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobierno de Estados Unidos retiró de manera formal las acusaciones que señalaban a Nicolás Maduro como líder del denominado "Cártel de los Soles", una supuesta organización criminal dedicada al narcotráfico con operaciones desde el aparato estatal venezolano.
De acuerdo con medios internacionales, la modificación fue presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos ante una corte federal en Nueva York, donde se precisó que ya no se considera a Maduro como cabecilla del cártel. En su lugar, el nuevo documento describe una estructura de corrupción institucional que involucra a integrantes del gobierno venezolano, sin referirse al “Cártel de los Soles” como un grupo criminal jerárquico.
A pesar del cambio en la narrativa legal, Nicolás Maduro continúa enfrentando cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y posesión de armas. Durante la audiencia en Manhattan, tanto él como su esposa, Cilia Flores, se declararon “no culpables”.
La defensa de Maduro considera que el retiro de la figura del “Cártel de los Soles” representa un reconocimiento del gobierno estadounidense de que dicho concepto carece de sustento legal sólido. Sin embargo, fiscales estadounidenses han reiterado que cuentan con pruebas suficientes sobre la participación del exmandatario en actividades de narcotráfico, sin precisar detalles adicionales en esta etapa del proceso.
El arresto de Nicolás Maduro y su esposa ocurrió el sábado 3 de enero, tras un sorpresivo operativo encabezado por fuerzas estadounidenses en las afueras de Maracay, Venezuela. La acción, sin precedente reciente, ha generado reacciones divididas en América Latina y abrió un debate sobre la legalidad de la incursión.
