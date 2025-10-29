Nuevo ataque aéreo de EE.UU. elimina a 4 presuntos narcos en el océano Pacífico

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A través de un mensaje en redes sociales, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, informó que, por órdenes del presidente Donald Trump, se llevó a cabo un ataque militar contra una embarcación en el Pacífico oriental, presuntamente vinculada al narcotráfico.

La operación, descrita como un “ataque cinético letal”, fue dirigida contra un barco operado por una Organización Terrorista Designada (DTO, por sus siglas en inglés), que transportaba narcóticos a lo largo de una ruta conocida por el tráfico ilegal.

Durante el ataque, cuatro hombres a bordo del barco fueron abatidos. Según el comunicado, el ataque se llevó a cabo en aguas internacionales y no se reportaron bajas entre las fuerzas estadounidenses.

“El hemisferio occidental ya no es un refugio para narco-terroristas”, advirtió Hegseth. Agregó que el Departamento de Guerra “seguirá eliminándolos donde sea que operen”.

El video difundido muestra una imagen aérea del momento exacto en que el barco fue destruido por un proyectil, clasificado como material “no confidencial”.