¿Nueva pandemia en China? Desmienten rumores tras fumigación en Jiangmen

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una densa niebla blanca cubrió las calles de Jiangmen, ciudad ubicada en la provincia china de Guangdong, tras una fumigación masiva implementada por las autoridades para combatir un brote del virus Chikungunya. La medida ha generado desconcierto y rumores en redes sociales.

La ciudad se encuentra bajo alerta sanitaria de nivel III, luego de registrarse más de 2,000 casos de esta enfermedad viral transmitida por mosquitos Aedes aegypti y Aedes albopictus, vectores también responsables del dengue.

El gobierno municipal desplegó vehículos y drones equipados con nebulizadores, que recorren zonas urbanas y rurales para eliminar criaderos. Medios como China Daily y Southern Metropolis Daily informaron que los productos utilizados están aprobados por el Ministerio de Salud chino.

En redes sociales se han compartido videos donde usuarios aseguran que se está previniendo una "nueva pandemia causada por una enfermedad secreta". Mientras tanto, las imágenes de calles cubiertas por la niebla del fumigante se han vuelto virales, alimentando la confusión. Medios internacionales insisten en que se trata de una fumigación ambiental y no de una medida de contención ante una enfermedad desconocida.