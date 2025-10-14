Nos van a salir dólares por las orejas: presidente de Argentina

Se espera que durante el encuentro, ambos mandatarios oficialicen un swap financiero de 20 mil millones de dólares, que se perfila como la mayor ayuda externa recibida por Argentina en décadas.

“En siete años nos pareceremos a España, en 15 a Alemania y en 30 a Estados Unidos”, aseguró, reforzando su visión de un renacer económico argentino sin precedentes.

El mandatario sudamericano confía en que la llegada masiva de divisas impulsará al sector servicios, intensivo en mano de obra, y provocará un alza “fenomenal” en los salarios.

Aunque la promesa es ambiciosa, todavía quedan interrogantes sobre las condiciones del acuerdo y su impacto real en una economía golpeada por la inflación y la pobreza. Sin embargo, el estilo directo y disruptivo de Milei, ahora proyectado en clave internacional, mantiene en vilo tanto a los mercados como a la ciudadanía argentina.