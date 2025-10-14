Mundo

Nos van a salir dólares por las orejas: presidente de Argentina

Argentina recibiría un ‘swap’ financiero de 20 mil millones de dólares
Javier Milei asegura que Argentina crecerá como España, Alemania y EE.UU.
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- “Nos van a salir los dólares por las orejas”, declaró el presidente de Argentina, Javier Milei, en un mensaje cargado de optimismo previo a su visita oficial a Washington, donde será recibido por su homólogo estadounidense, Donald Trump.

Milei delineó lo que describió como un “futuro maravilloso” para su país, gracias a un inminente auxilio financiero estadounidense y a la potencial explotación de los sectores minero, energético y agropecuario.

“Eso va a generar una avalancha de dólares […]. Estamos frente a un futuro maravilloso, pero hay que tomar la decisión de seguir adelante, estamos en el punto bisagra”
afirmó el mandatario

Se espera que durante el encuentro, ambos mandatarios oficialicen un swap financiero de 20 mil millones de dólares, que se perfila como la mayor ayuda externa recibida por Argentina en décadas.

“En siete años nos pareceremos a España, en 15 a Alemania y en 30 a Estados Unidos”, aseguró, reforzando su visión de un renacer económico argentino sin precedentes.

El mandatario sudamericano confía en que la llegada masiva de divisas impulsará al sector servicios, intensivo en mano de obra, y provocará un alza “fenomenal” en los salarios.

Aunque la promesa es ambiciosa, todavía quedan interrogantes sobre las condiciones del acuerdo y su impacto real en una economía golpeada por la inflación y la pobreza. Sin embargo, el estilo directo y disruptivo de Milei, ahora proyectado en clave internacional, mantiene en vilo tanto a los mercados como a la ciudadanía argentina.

