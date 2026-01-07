Nobel responde a María Corina: el premio no se puede compartir

La declaración fue emitida por Erik Aasheim, portavoz del comité, quien recordó que “un Premio Nobel no puede ser revocado ni transferido a otros”; una vez anunciado el ganador, la decisión es definitiva.

Con esto, el organismo reaccionó a los comentarios de Machado, quien en diversas entrevistas había propuesto entregar simbólicamente el galardón a Trump, a quien considera clave en el respaldo internacional a la oposición venezolana.

Machado, líder de la oposición venezolana y figura central en la resistencia contra el régimen de Nicolás Maduro, fue reconocida por su lucha pacífica en defensa de los derechos humanos y la democracia en su país. Su gesto hacia Trump causó controversia tanto en círculos políticos como en redes sociales.