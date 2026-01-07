Nobel responde a María Corina: el premio no se puede compartir

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Instituto Nobel noruego aclaró que el Premio Nobel de la Paz no puede ser transferido ni compartido, luego de que la opositora venezolana María Corina Machado, galardonada en 2025, sugiriera compartir simbólicamente el reconocimiento con el presidente estadounidense Donald Trump.
La declaración fue emitida por Erik Aasheim, portavoz del comité, quien recordó que “un Premio Nobel no puede ser revocado ni transferido a otros”; una vez anunciado el ganador, la decisión es definitiva.
Con esto, el organismo reaccionó a los comentarios de Machado, quien en diversas entrevistas había propuesto entregar simbólicamente el galardón a Trump, a quien considera clave en el respaldo internacional a la oposición venezolana.
Machado, líder de la oposición venezolana y figura central en la resistencia contra el régimen de Nicolás Maduro, fue reconocida por su lucha pacífica en defensa de los derechos humanos y la democracia en su país. Su gesto hacia Trump causó controversia tanto en círculos políticos como en redes sociales.
