“No tienen idea de lo que desataron”: Viuda de Charlie Kirk tras la muerte de su esposo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Erika Kirk, esposa del activista conservador estadounidense Charlie Kirk, rompió el silencio este viernes 12 de septiembre, apenas dos días después del asesinato de su esposo en Utah.
En una conferencia de prensa, Erika Kirk ofreció un emotivo mensaje a sus seguidores y a los medios, asegurando que su esposo era un hombre dedicado a su familia, a Dios y a Estados Unidos.
“Charlie amaba a Estados Unidos, a sus hijos y a su familia. Era el esposo perfecto y cada día me preguntaba cómo podía servirme mejor”, expresó la viuda con la voz entrecortada.
También compartió que el activista solía motivar a los jóvenes a formar una familia:
“Una y otra vez, Charlie les decía a los jóvenes que encontraran a su futura pareja y se casaran. Él amaba a sus hijos y me amaba a mí. Con todo su corazón.”
Erika también se dirigió a quienes causaron la muerte de su esposo:
“Los malhechores responsables del asesinato de mi esposo no tienen ni idea de lo que han hecho. Mataron a Charlie porque predicaba un mensaje de patriotismo, fe y del amor misericordioso de Dios.” “Si antes creían que la misión de mi esposo era poderosa, no tienen idea. No tienen idea de lo que acaban de desatar en todo el país y el mundo”, sentenció.
La declaración ocurre horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmara en entrevista con Fox News que ya fue detenido un sospechoso del asesinato.
“Creo que lo tenemos”, dijo Trump, señalando que una persona cercana al sospechoso colaboró con las autoridades.
mrh