“No tienen idea de lo que desataron”: Viuda de Charlie Kirk tras la muerte de su esposo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Erika Kirk, esposa del activista conservador estadounidense Charlie Kirk, rompió el silencio este viernes 12 de septiembre, apenas dos días después del asesinato de su esposo en Utah.

En una conferencia de prensa, Erika Kirk ofreció un emotivo mensaje a sus seguidores y a los medios, asegurando que su esposo era un hombre dedicado a su familia, a Dios y a Estados Unidos.

“Charlie amaba a Estados Unidos, a sus hijos y a su familia. Era el esposo perfecto y cada día me preguntaba cómo podía servirme mejor”, expresó la viuda con la voz entrecortada.

También compartió que el activista solía motivar a los jóvenes a formar una familia:

“Una y otra vez, Charlie les decía a los jóvenes que encontraran a su futura pareja y se casaran. Él amaba a sus hijos y me amaba a mí. Con todo su corazón.”