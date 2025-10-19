No solo fue la Mona Lisa: estos son los robos más famosos del arte

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A raíz del reciente robo de joyas imperiales en el Museo del Louvre, ocurrido este domingo en la Galería de Apolo, se ha recordado que este no es el único hecho delictivo que ha enfrentado el museo más visitado del mundo. A continuación, presentamos los robos más relevantes que ha sufrido el Louvre y otras instituciones culturales europeas, marcando momentos clave en la historia del arte.

Robo de joyas imperiales del Louvre (2025)

Este domingo por la mañana, cuatro encapuchados ingresaron al Museo del Louvre por una zona en obras a orillas del río Sena. Utilizaron una plataforma elevadora para alcanzar el primer piso e irrumpieron en la Galería de Apolo, donde rompieron vitrinas con una motosierra y sustrajeron nueve piezas de joyería vinculadas a Napoleón Bonaparte y la emperatriz Eugenia de Montijo.

Entre las piezas robadas se encuentran tiaras, broches y una corona con más de 1,300 diamantes y 56 esmeraldas. Los delincuentes huyeron en motocicleta tras ejecutar el robo en solo siete minutos. Más tarde, una de las piezas fue encontrada dañada cerca del museo. Las autoridades francesas calificaron el atraco como un hecho de “gran escala” y cerraron el museo para investigar.