"No se puede acabar con el crimen con educación y oportunidades": Bukele reafirma uso de la fuerza

En el video, también cuestionó la idea de otorgar incentivos económicos a quienes han delinquido, al considerar que esto podría enviar un mensaje equivocado a la sociedad.

“¿Qué incentivo hay para un joven trabajador que le cuesta día a día ganarse sus pesitos para que llegue el delincuente y se los quite? El incentivo entonces es ser delincuente para quitar y no ser trabajador para que se lo quiten”, declaró.

El mensaje abrió un amplio debate entre internautas, donde algunos usuarios de redes sociales aplaudieron el enfoque de Bukele por considerarlo efectivo frente a la violencia, mientras que otros criticaron la dureza de sus palabras y expresaron preocupación por los riesgos de una política basada en la represión.

Bukele subrayó que el Estado tiene la responsabilidad y la capacidad de enfrentar a los grupos criminales con firmeza. “Todo Estado es más fuerte que sus grupos criminales presentes en su territorio. Si un Estado no vence a la criminalidad es porque el Estado es cómplice o porque partes del Estado son cómplices”, sentenció.

rmr