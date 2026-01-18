"No se puede acabar con el crimen con educación y oportunidades": Bukele reafirma uso de la fuerza

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, reiteró su postura firme sobre el combate a la criminalidad en su país, al señalar que la única forma de enfrentar a los grupos delictivos es mediante el uso de la fuerza del Estado.
El mensaje fue difundido a través de un video publicado en sus redes sociales oficiales, acompañado del texto: “No se puede acabar con el crimen con educación y oportunidades; los criminales solo pueden ser detenidos con la fuerza”.
Durante su intervención, Bukele recordó que en diversas ocasiones se le ha sugerido invertir en educación como vía para erradicar la violencia. En respuesta, afirmó que dicha estrategia pudo ser efectiva hace dos décadas, pero que ya no aplica para quienes han cometido delitos graves. “Esos criminales ya se graduaron de matar en la universidad del crimen, ya violaron, ya mataron, ya cortaron cabeza, ya le cortaron las manos a la abuelita”, expresó.
En el video, también cuestionó la idea de otorgar incentivos económicos a quienes han delinquido, al considerar que esto podría enviar un mensaje equivocado a la sociedad.
“¿Qué incentivo hay para un joven trabajador que le cuesta día a día ganarse sus pesitos para que llegue el delincuente y se los quite? El incentivo entonces es ser delincuente para quitar y no ser trabajador para que se lo quiten”, declaró.
El mensaje abrió un amplio debate entre internautas, donde algunos usuarios de redes sociales aplaudieron el enfoque de Bukele por considerarlo efectivo frente a la violencia, mientras que otros criticaron la dureza de sus palabras y expresaron preocupación por los riesgos de una política basada en la represión.
Bukele subrayó que el Estado tiene la responsabilidad y la capacidad de enfrentar a los grupos criminales con firmeza. “Todo Estado es más fuerte que sus grupos criminales presentes en su territorio. Si un Estado no vence a la criminalidad es porque el Estado es cómplice o porque partes del Estado son cómplices”, sentenció.
