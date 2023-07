"No lo voy a perdonar"; aficionado apuñalado quiere castigo ejemplar para su agresor

Estados Unidos (MiMorelia.com).- El aficionado mexicano que fue apuñalado al finalizar un partido de la Selección Mexicana en California, no otorgará el perdón a su agresor.

La víctima es Emmanuel Díaz Leal, quien el pasado 2 de julio acudió al Estadio Levi's de Santa Clara California para ver al TRI, junto con dos amigos. Ese día terminó apuñalado por un sujeto.

De acuerdo a su versión, él y sus amigos pasaron por la zona donde había una riña, alguien se percató de que el otro sujeto estaba armado con un cuchillo por lo que Emmanuel intentó quitárselo pero terminó herido.

A unas semanas de su recuperación, Emmanuel no sabe porque el atacante quiso matarlo. "No estoy en condiciones de moverme, tengo mucho enojo en mi cabeza y no lo voy a perdonar. Quiero saber por qué lo hizo, por qué intentó asesinarme".

El agresor fue detenido un par de días después, el 4 de julio en Sacramento, California; se trata de Alejandro García Villanueva.

La víctima espera que el sujeto "pague" por lo que hizo "Estoy feliz porque lo hayan detenido. Espero que pague por tratar de asesinarme. Si llevó un cuchillo al estadio era para matar a alguien, imagínate si hubiera estado en las calles".

Ahora Emmanuel no sabe si regresará a un estadio pues la mala experiencia lo ha dejado marcado.