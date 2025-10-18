‘No Kings Day’: Protestas en todo EE.UU. desafían redadas y militarización

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este sábado 18 de octubre, centenares de personas salieron a las calles en las localidades de Estados Unidos como parte de la jornada de protesta denominada “No Kings Day”, en rechazo a las acciones del presidente Donald Trump, señaladas como autoritarias y antidemocráticas por diversos sectores sociales.

La movilización fue impulsada por una red de organizaciones comunitarias, sindicatos y colectivos de derechos civiles, con epicentros en Chicago, Portland, Memphis y otras ciudades lideradas por alcaldes demócratas. El descontento se ha intensificado tras el cierre parcial del gobierno federal y la continuación de las redadas migratorias encabezadas por el ICE y la CBP.