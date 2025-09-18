No buscarán pena de muerte contra Caro Quintero, en EU, revelan

Estados Unidos (MiMorelia.com).- Fiscales del gobierno de Estados Unidos confirmaron que no buscarán la pena de muerte contra Rafael Caro Quintero, por instrucción directa de la fiscal especial Pam Bondi. La razón detrás de esta determinación no fue revelada públicamente.
La información trascendió este día durante una audiencia celebrada en una Corte Federal de Brooklyn, Nueva York, y fue confirmada por el periodista Arturo Ángel, quien dio a conocer los detalles a través de su cuenta oficial en la red social X (@arturoangel20).
Rafael Caro Quintero, fundador del extinto Cártel de Guadalajara, fue detenido en julio de 2022 en Sinaloa, luego de permanecer prófugo por casi una década. Su captura derivó en su extradición a Estados Unidos, donde enfrenta múltiples cargos por narcotráfico y por el secuestro y asesinato del agente de la DEA, Enrique “Kiki” Camarena, ocurrido en 1985.
Durante la audiencia de este jueves, las partes no lograron alcanzar un acuerdo, por lo que el caso se encamina hacia un juicio. De celebrarse, podría convertirse en un proceso judicial altamente mediático, dada la relevancia del personaje y la atención internacional que ha despertado su trayectoria criminal.
Pam Bondi, quien fue fiscal general de Florida y posteriormente asesora especial de Donald Trump, participa como fiscal especial en el caso Caro Quintero. Hasta ahora, no se ha explicado por qué ordenó no aplicar la pena de muerte, a pesar de que el sistema federal estadounidense contempla esta sanción para delitos graves como los que se imputan al narcotraficante.
Caro Quintero se ha declarado inocente de los cargos, aunque enfrenta pruebas presentadas por la DEA y otras agencias federales que lo acusan de liderar operaciones de tráfico de drogas a gran escala durante décadas.
Se espera que en las próximas semanas se definan fechas clave para el juicio. En tanto, el caso continúa generando expectación tanto en México como en Estados Unidos.
