No buscarán pena de muerte contra Caro Quintero, en EU, revelan

Estados Unidos (MiMorelia.com).- Fiscales del gobierno de Estados Unidos confirmaron que no buscarán la pena de muerte contra Rafael Caro Quintero, por instrucción directa de la fiscal especial Pam Bondi. La razón detrás de esta determinación no fue revelada públicamente.

La información trascendió este día durante una audiencia celebrada en una Corte Federal de Brooklyn, Nueva York, y fue confirmada por el periodista Arturo Ángel, quien dio a conocer los detalles a través de su cuenta oficial en la red social X (@arturoangel20).

Rafael Caro Quintero, fundador del extinto Cártel de Guadalajara, fue detenido en julio de 2022 en Sinaloa, luego de permanecer prófugo por casi una década. Su captura derivó en su extradición a Estados Unidos, donde enfrenta múltiples cargos por narcotráfico y por el secuestro y asesinato del agente de la DEA, Enrique “Kiki” Camarena, ocurrido en 1985.