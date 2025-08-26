Nissan deja de fabricar el GT-R R35 tras 18 años ensamblándolo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Nissan anunció oficialmente el fin de la producción del GT-R R35, uno de los superdeportivos más icónicos de las últimas dos décadas. Tras 18 años en el mercado y más de 48 mil unidades fabricadas, el último ejemplar salió de la planta de Tochigi, Japón: un GT-R Premium Edition T-Spec en color Midnight Purple, destinado a un cliente japonés.

Presentado en 2007 en el Salón de Tokio, el GT-R R35 heredó el linaje del Skyline GT-R y pronto fue bautizado como “Godzilla”, por su capacidad de competir con gigantes europeos como Porsche 911 y Ferrari F430 a una fracción del precio.

El modelo se despidió en 2025, con un precio final de 4.5 millones de pesos, todavía competitivo frente a sus rivales de lujo.