Nissan deja de fabricar el GT-R R35 tras 18 años ensamblándolo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Nissan anunció oficialmente el fin de la producción del GT-R R35, uno de los superdeportivos más icónicos de las últimas dos décadas. Tras 18 años en el mercado y más de 48 mil unidades fabricadas, el último ejemplar salió de la planta de Tochigi, Japón: un GT-R Premium Edition T-Spec en color Midnight Purple, destinado a un cliente japonés.
Presentado en 2007 en el Salón de Tokio, el GT-R R35 heredó el linaje del Skyline GT-R y pronto fue bautizado como “Godzilla”, por su capacidad de competir con gigantes europeos como Porsche 911 y Ferrari F430 a una fracción del precio.
El modelo se despidió en 2025, con un precio final de 4.5 millones de pesos, todavía competitivo frente a sus rivales de lujo.
Cada unidad montó un V6 biturbo de 3.8 litros, ensamblado a mano por los maestros artesanos Takumi en Yokohama. Su potencia evolucionó de 480 hasta 600 caballos de fuerza en la versión Nismo, siempre con tracción total Attesa ET-S, que lo convirtió en un referente de precisión en pista.
El R35 no solo brilló en las calles. Fue protagonista en competencias como el Super GT japonés, las Blancpain GT Series y las 12 Horas de Bathurst. En Nürburgring marcó tiempos memorables, reduciendo su vuelta de 7:38 en 2007 a 7:08 en 2013, un registro que cimentó su estatus de leyenda.
Aunque Nissan cierra este capítulo, aseguró que el nombre GT-R regresará en un proyecto “verdaderamente especial”. El prototipo Hyper Force, presentado en 2023, dejó entrever un futuro eléctrico, aunque también se contempla un sistema híbrido de alto rendimiento.
mrh