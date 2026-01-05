Nicolás Maduro se declara inocente de cargos por narcoterrorismo en EU

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Nicolás Maduro se declaró inocente este lunes de los cargos que enfrenta ante la justicia de Estados Unidos por delitos de narcoterrorismo. La comparecencia tuvo lugar en un tribunal federal del distrito sur de Nueva York, en medio de un fuerte despliegue de seguridad y atención mediática internacional.

Maduro, de 63 años de edad, negó su participación en los cuatro cargos penales que le imputa el Departamento de Justicia estadounidense. Estos incluyen conspiración para cometer actos de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a territorio estadounidense, así como posesión y uso de ametralladoras y artefactos destructivos.