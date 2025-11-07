Nicolás Maduro podría dejar poder en Venezuela bajo sus condiciones: The Atlantic

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una salida negociada del poder por parte del presidente venezolano Nicolás Maduro ha tomado fuerza como una posibilidad real, de acuerdo con un reporte del medio estadounidense The Atlantic, que asegura que el gobierno del país sudamericano habría puesto sobre la mesa condiciones específicas para abandonar el cargo.
Entre los puntos filtrados se encuentra la exigencia de amnistía para Maduro y su círculo cercano, así como el retiro de recompensas millonarias que el Departamento de Estado de Estados Unidos ha ofrecido por su captura.
A cambio, el mandatario buscaría un exilio pacífico y garantías de no persecución.
El informe señala que en lugar de una salida forzada, el camino de la negociación podría resultar más efectivo para Washington. Esto se debe, en parte, a la falta de certezas sobre quién asumiría el liderazgo tras la posible dimisión del actual régimen, lo que complica el escenario político interno de Venezuela.
Aunque la administración del presidente Donald Trump ha mantenido una postura pública de cautela, The Atlantic indica que "todo está sobre la mesa" si los incentivos y la presión diplomática resultan adecuados.
RYE-