Nicki Minaj se declara "fan número uno" de Trump y anuncia donación

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La rapera Nicki Minaj volvió a colocarse en el centro del debate público tras declararse “la fan número uno” del presidente Donald Trump durante la Cumbre de Cuentas Trump, realizada este miércoles en Washington D.C.

En el evento, la cantante expresó su respaldo político de forma abierta y anunció una donación significativa al nuevo programa financiero impulsado por la administración Trump.

La información fue dada a conocer tanto en la transmisión oficial del evento como en redes sociales, donde la intérprete de "Super Bass" reafirmó su postura.

“Probablemente soy la fan número uno del presidente, y eso no va a cambiar… No vamos a dejar que se salgan con la suya intimidándolo ni con las campañas de difamación… Dios lo está protegiendo”, declaró ante empresarios, simpatizantes del movimiento MAGA y figuras públicas reunidas en el acto.