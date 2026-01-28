Nicki Minaj se declara "fan número uno" de Trump y anuncia donación

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La rapera Nicki Minaj volvió a colocarse en el centro del debate público tras declararse “la fan número uno” del presidente Donald Trump durante la Cumbre de Cuentas Trump, realizada este miércoles en Washington D.C.
En el evento, la cantante expresó su respaldo político de forma abierta y anunció una donación significativa al nuevo programa financiero impulsado por la administración Trump.
La información fue dada a conocer tanto en la transmisión oficial del evento como en redes sociales, donde la intérprete de "Super Bass" reafirmó su postura.
“Probablemente soy la fan número uno del presidente, y eso no va a cambiar… No vamos a dejar que se salgan con la suya intimidándolo ni con las campañas de difamación… Dios lo está protegiendo”, declaró ante empresarios, simpatizantes del movimiento MAGA y figuras públicas reunidas en el acto.
Minaj, de 43 años, participó como invitada especial en la presentación del programa económico denominado Cuentas Trump, una propuesta incluida en el marco legislativo “One Big Beautiful Bill Act”. Según lo expuesto en la cumbre, este programa contempla otorgar una cuenta de inversión inicial de mil dólares a cada ciudadano estadounidense nacido entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028. Los fondos serían invertidos en un índice del mercado de valores y podrán ser utilizados al cumplir 18 años para estudios, adquisición de vivienda o emprendimientos.
Durante su intervención, la rapera anunció que hará una donación personal de entre 150 mil y 300 mil dólares para impulsar la iniciativa, a la que denominó afectuosamente “Barbz Babies”, en referencia a sus seguidores conocidos como Barbz. Esta participación marca un giro relevante en su imagen pública, al involucrarse directamente en proyectos políticos y económicos del expresidente Trump.
