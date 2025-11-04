Ni el ‘1234’ fue tan obvio; el Louvre usaba su nombre como clave

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El robo reciente al Museo del Louvre en París, que inicialmente desató teorías sobre comandos ultraentrenados al estilo Hollywood, terminó revelando un escenario mucho más terrenal y preocupante: una ciberseguridad digna de una tragicomedia.

Y es que, según reveló el diario francés Libération, una auditoría expuso que el icónico museo utilizaba “LOUVRE” como su contraseña principal de acceso al sistema de videovigilancia. Sí, así en mayúsculas. Sin números, sin símbolos.