Netanyahu confirma acuerdo de paz con Hamas: “Todos los rehenes volverán a casa”

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, confirmó este miércoles la firma de la primera fase de un acuerdo de paz con el grupo Hamas, el cual fue anunciado previamente por el presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, quien funge como mediador principal en el proceso.

A través de su cuenta oficial en la red social X, Netanyahu afirmó que todos los rehenes israelíes serán liberados como parte de esta primera etapa del plan, al que calificó como un éxito diplomático y una victoria moral y nacional para el Estado de Israel.

“Desde el principio dejé claro que no descansaremos hasta que todos nuestros rehenes regresen y todos nuestros objetivos se cumplan”, escribió el mandatario israelí.

Netanyahu destacó que este avance fue posible gracias a una combinación de acción militar, determinación política y el firme liderazgo del presidente Trump, a quien agradeció por su “compromiso inquebrantable con la seguridad de Israel y la libertad de nuestros rehenes”.