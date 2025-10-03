Nayib Bukele prohíbe uso de lenguaje inclusivo en escuelas públicas

San Salvador, El Salvador (MiMorelia.com).- A partir de ahora, los centros educativos públicos en El Salvador deberán abstenerse de utilizar el llamado “lenguaje inclusivo” en cualquier tipo de comunicación, esto tras una instrucción oficial del presidente Nayib Bukele.

"Desde hoy queda prohibido el mal llamado 'lenguaje inclusivo' en todos los centros educativos públicos de nuestro país", publicó el mandatario en sus redes sociales.

La disposición, difundida esta semana mediante un documento oficial, establece que queda prohibido el uso de expresiones como “amigue”, “compañere” o “niñe”, tanto en clases como en libros de texto, materiales didácticos y hasta en documentos administrativos.