NASA adelantará el regreso de la tripulación de la Estación Espacial Internacional por problema médico a bordo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La NASA anunció que adelantará el regreso de la tripulación Crew-11 desde la Estación Espacial Internacional (EEI), luego de que uno de sus integrantes presentara un problema de salud que, si bien no representa una emergencia, sí requiere evaluación médica en Tierra.

Durante una conferencia de prensa extraordinaria, el administrador de la agencia, Jared Isaacman, confirmó que el astronauta afectado —cuya identidad se mantiene en reserva por razones de confidencialidad médica— se encuentra estable, pero su condición ha llevado a suspender la que sería la primera caminata espacial del año.

“Ayer, 7 de enero, un miembro de la tripulación a bordo de la estación experimentó una situación médica y ahora se encuentra estable”, detalló Isaacman.

La decisión, insistió la NASA, no se trata de una evacuación de emergencia, sino de una medida de precaución, al considerar que la salud de los astronautas es la prioridad principal.

En los próximos días, la cápsula Dragon Endeavour, de SpaceX, partirá desde la EEI con la tripulación de la misión Crew-11, compuesta por:

Mike Fincke (NASA)

Zena Cardman (NASA)

Kimiya Yui (JAXA - Japón)

Oleg Platonov (Roscosmos - Rusia)

El administrador asociado, Amit Kshatriya, señaló que, tras evaluar la situación médica y sus posibles implicaciones, se tomó la decisión de adelantar el regreso para minimizar riesgos y mantener las operaciones científicas de la estación con el menor impacto posible.