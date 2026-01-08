NASA adelantará el regreso de la tripulación de la Estación Espacial Internacional por problema médico a bordo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La NASA anunció que adelantará el regreso de la tripulación Crew-11 desde la Estación Espacial Internacional (EEI), luego de que uno de sus integrantes presentara un problema de salud que, si bien no representa una emergencia, sí requiere evaluación médica en Tierra.
Durante una conferencia de prensa extraordinaria, el administrador de la agencia, Jared Isaacman, confirmó que el astronauta afectado —cuya identidad se mantiene en reserva por razones de confidencialidad médica— se encuentra estable, pero su condición ha llevado a suspender la que sería la primera caminata espacial del año.
“Ayer, 7 de enero, un miembro de la tripulación a bordo de la estación experimentó una situación médica y ahora se encuentra estable”, detalló Isaacman.
La decisión, insistió la NASA, no se trata de una evacuación de emergencia, sino de una medida de precaución, al considerar que la salud de los astronautas es la prioridad principal.
En los próximos días, la cápsula Dragon Endeavour, de SpaceX, partirá desde la EEI con la tripulación de la misión Crew-11, compuesta por:
Mike Fincke (NASA)
Zena Cardman (NASA)
Kimiya Yui (JAXA - Japón)
Oleg Platonov (Roscosmos - Rusia)
El administrador asociado, Amit Kshatriya, señaló que, tras evaluar la situación médica y sus posibles implicaciones, se tomó la decisión de adelantar el regreso para minimizar riesgos y mantener las operaciones científicas de la estación con el menor impacto posible.
“Una vez que la situación en la estación se estabilizó, tomamos la decisión de retornar a Crew-11 garantizando un impacto operativo mínimo”, declaró Kshatriya.
Aunque el astronauta afectado se mantiene con signos vitales estables, la NASA indicó que el diagnóstico no puede completarse a bordo de la estación, debido a la limitación de equipo médico.
“Contamos con equipos médicos a bordo, pero no con el equipamiento completo que tendría una sala de urgencias”, explicó James Polk, director médico de la agencia espacial.
Según Polk, el incidente fue lo suficientemente grave como para generar incertidumbre diagnóstica. Aunque no se requirió una evacuación inmediata, existe un riesgo persistente, por lo que se ha decidido concluir anticipadamente la estancia de Crew-11.
“Preferimos priorizar la salud y bienestar del astronauta. La mejor forma de proceder es hacer la evaluación médica completa en Tierra”, puntualizó.
