Naasón Joaquín se declara inocente de cargos por tráfico sexual en EU

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Naasón Joaquín García, líder de la iglesia La Luz del Mundo, se declaró inocente de seis nuevos cargos federales en su contra, relacionados con presuntos delitos de tráfico sexual y crimen organizado en Estados Unidos.
De acuerdo con medios internacionales, el también llamado “Apóstol de Jesucristo” compareció hace unas horas ante una corte del Distrito Sur de Nueva York, donde enfrenta acusaciones graves que incluyen explotación sexual de menores, producción de pornografía infantil y conspiración para delinquir en el marco de una presunta organización criminal.
La audiencia se realizó pese a que Joaquín García ya cumple una condena estatal de más de 16 años de prisión en California, luego de haberse declarado culpable en 2022 de abusos cometidos contra menores de edad.
En esta nueva imputación federal también fueron señalados otros miembros de su círculo cercano, incluyendo su madre, Eva García de Joaquín, y su sobrino, Joram Núñez Joaquín, quienes serían parte de una red estructurada que operó durante años con víctimas en distintos puntos de Estados Unidos.
Según el Departamento de Justicia estadounidense, el grupo habría utilizado su posición de poder dentro de la iglesia para captar y someter a víctimas bajo coerción psicológica y manipulación religiosa.
La próxima audiencia se programó para el 15 de diciembre de este año, mientras que el líder religioso continuará detenido sin derecho a fianza.
