Naasón Joaquín se declara inocente de cargos por tráfico sexual en EU

De acuerdo con medios internacionales, el también llamado “Apóstol de Jesucristo” compareció hace unas horas ante una corte del Distrito Sur de Nueva York, donde enfrenta acusaciones graves que incluyen explotación sexual de menores, producción de pornografía infantil y conspiración para delinquir en el marco de una presunta organización criminal.

La audiencia se realizó pese a que Joaquín García ya cumple una condena estatal de más de 16 años de prisión en California, luego de haberse declarado culpable en 2022 de abusos cometidos contra menores de edad.