Murieron 14 mascotas en incendio; acusan uso de pirotecnia en Argentina

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un incendio registrado en una vivienda de la zona oeste de Rosario, Argentina dejó como saldo la muerte de 14 mascotas, entre ellas gatos y perros rescatados. El siniestro, ocurrido en una casa ubicada sobre la calle Pedro Lino Funes al 1500, también provocó daños materiales de consideración y reavivó el debate sobre el uso de pirotecnia en la ciudad.

El fuego se originó en el lavadero de la vivienda y se propagó rápidamente a otras áreas, provocando el colapso parcial del techo y afectaciones estructurales graves. La única habitación que no fue alcanzada por las llamas quedó en pie, pero el resto de la casa sufrió pérdida total de muebles, electrodomésticos y vehículos.

El hecho generó consternación en la comunidad, ya que los animales que fallecieron eran parte de un refugio doméstico. Muchos de ellos presentaban discapacidades físicas que les impedían huir ante emergencias. Solo una mascota sobrevivió.