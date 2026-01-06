Murió Craig, el elefante de colmillos gigantes que conquistó al mundo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El mundo de la conservación animal está de luto: Craig, uno de los últimos "super tuskers" de África y símbolo viviente del Parque Nacional de Amboseli, en Kenia, falleció este sábado a los 54 años de edad por causas naturales.

El deceso fue confirmado por el Servicio de Vida Silvestre de Kenia (KWS) y la organización Amboseli Trust for Elephants, quienes lo despidieron como un verdadero "gigante gentil" y embajador mundial de la conservación de los elefantes.

Craig era famoso no solo por sus impresionantes colmillos, que superaban los 45 kilos cada uno, sino también por su temperamento tranquilo que permitía la cercanía de visitantes y fotógrafos, convirtiéndolo en el elefante más retratado de Amboseli.

Nacido en enero de 1972, hijo de la matriarca Cassandra, Craig fue protegido durante décadas por un programa de vigilancia, control de caza furtiva y preservación de hábitat impulsado por autoridades y comunidades locales. Su longevidad es ejemplo del impacto positivo que la protección efectiva puede tener sobre la fauna silvestre.

“Más allá de sus colmillos extraordinarios, Craig era muy querido por su naturaleza pacífica”, declaró el KWS. Incluso contaba con un guardabosques asignado de tiempo completo para garantizar su seguridad.