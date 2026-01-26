Mundo

Mundial 2026: FIFA Pass agiliza la visa americana

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si ya compraste boletos para el Mundial 2026 y aún no cuentas con visa americana, existe un nuevo mecanismo que podría ayudarte a acelerar el trámite. Se trata del FIFA Pass, un sistema anunciado por la FIFA y el Gobierno de Estados Unidos para otorgar citas prioritarias a ciertos solicitantes.

La información fue difundida por la Embajada de Estados Unidos en México a través de redes sociales, donde se detalló paso a paso cómo acceder a este beneficio especial rumbo a la Copa del Mundo 2026.

De acuerdo con la FIFA, el FIFA Pass es un sistema de citas prioritarias dirigido exclusivamente a personas que planean asistir a partidos del Mundial 2026 que se disputarán en Estados Unidos.

No aplica para todos los solicitantes de visa, únicamente para quienes compraron boletos a través del sitio oficial de la FIFA (fifa.com/tickets).

¿Cómo solicitar la cita prioritaria de visa americana?

  • Inicia sesión en fifa.com y completa el registro del FIFA Pass.

  • Ingresa al sitio state.gov/fifa-world-cup-26.

  • Llena el formulario DS-160 para la visa americana.

  • Sube una fotografía reciente.

  • Paga la tarifa correspondiente de la visa.

  • Agenda tu entrevista consular.

Si los datos del sistema de visas coinciden con los proporcionados a la FIFA, se habilitará el acceso a una cita prioritaria.

Recomendaciones importantes para los solicitantes

  • El nombre y número de pasaporte deben coincidir exactamente en ambos formularios.

  • Responde con total honestidad durante la entrevista consular.

  • Tener boleto del Mundial no garantiza la aprobación de la visa.

  • Todos los solicitantes pasan por el mismo proceso de seguridad y verificación.

