Mundial 2026: FIFA Pass agiliza la visa americana

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si ya compraste boletos para el Mundial 2026 y aún no cuentas con visa americana, existe un nuevo mecanismo que podría ayudarte a acelerar el trámite. Se trata del FIFA Pass, un sistema anunciado por la FIFA y el Gobierno de Estados Unidos para otorgar citas prioritarias a ciertos solicitantes.
La información fue difundida por la Embajada de Estados Unidos en México a través de redes sociales, donde se detalló paso a paso cómo acceder a este beneficio especial rumbo a la Copa del Mundo 2026.
De acuerdo con la FIFA, el FIFA Pass es un sistema de citas prioritarias dirigido exclusivamente a personas que planean asistir a partidos del Mundial 2026 que se disputarán en Estados Unidos.
¿Cómo solicitar la cita prioritaria de visa americana?
Inicia sesión en fifa.com y completa el registro del FIFA Pass.
Ingresa al sitio state.gov/fifa-world-cup-26.
Llena el formulario DS-160 para la visa americana.
Sube una fotografía reciente.
Paga la tarifa correspondiente de la visa.
Agenda tu entrevista consular.
El nombre y número de pasaporte deben coincidir exactamente en ambos formularios.
Responde con total honestidad durante la entrevista consular.
Tener boleto del Mundial no garantiza la aprobación de la visa.
Todos los solicitantes pasan por el mismo proceso de seguridad y verificación.
RPO