Mundial 2026: FIFA Pass agiliza la visa americana

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si ya compraste boletos para el Mundial 2026 y aún no cuentas con visa americana, existe un nuevo mecanismo que podría ayudarte a acelerar el trámite. Se trata del FIFA Pass, un sistema anunciado por la FIFA y el Gobierno de Estados Unidos para otorgar citas prioritarias a ciertos solicitantes.

La información fue difundida por la Embajada de Estados Unidos en México a través de redes sociales, donde se detalló paso a paso cómo acceder a este beneficio especial rumbo a la Copa del Mundo 2026.

De acuerdo con la FIFA, el FIFA Pass es un sistema de citas prioritarias dirigido exclusivamente a personas que planean asistir a partidos del Mundial 2026 que se disputarán en Estados Unidos.