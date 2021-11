Mujer revisa el celular de su esposo y descubre que la quería asesinar

La conversación

Tras la detención del hombre, medios locales obtuvieron los mensajes que envió a su presunta amante y los publicaron.

"¿La tengo que matar?", preguntó Vanessa Nelson. "Sí, tienes que matarla, por favor, te lo ruego (...) Esta mujer vale un millón, estoy diciendo que la matamos y cobró un millón de dólares para que vivamos como los reyes y reinas que somos”, respondió McDonald.

En otro extracto del dialogo retoman detalles acerca del dinero que podrían cobrar luego del asesinato.

“Hay más de un millón en la caja fuerte de su padre. Estoy diciendo que no me atraparán”, afirmó McDonald. “No somos criminales, no nos importa el dinero, al menos a mí no”, respondió Vanessa.

“A mí tampoco, pero este puede ser un buen camino si así lo decidimos. No estoy bromeando, todo lo que quiero es a ti, ‘nena’. Es todo lo que me importa”, concluyó McDonald.

Con todos los antecedentes recabados el hombre quedó detenido en la cárcel del Condado de Hamilton y su fianza se pactó en 75 mil dólares. Su presentación ante el tribunal está programado para el próximo martes 30 de noviembre.

SJS