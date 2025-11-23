Mujer muere tras ser atacada por un ciervo macho en su casa de Ohio

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una mujer murió tras ser atacada por un ciervo macho dentro de su propia casa, ubicada en Belmont County, Ohio, Estados Unidos, informaron autoridades locales.

El hecho ocurrió la noche del 15 de noviembre, cuando Jodi Proger, la víctima, quedó atrapada en un recinto donde se encontraba un ciervo alojado por la familia. Según los reportes, el animal comenzó a mostrarse agresivo, provocando una situación crítica antes de la llegada de los servicios de emergencia.

De acuerdo con el Departamento del Sheriff del Condado de Belmont, los hechos fueron reportados alrededor de las 22:30 horas como un “ataque de animal”. Al llegar al lugar, los agentes fueron informados por familiares que intentaron controlar al ciervo, pero sin éxito.

El animal fue abatido por los agentes para asegurar el acceso al personal médico, que al revisar a la víctima confirmó su fallecimiento en el lugar.

En el proceso colaboran el Departamento de Recursos Naturales de Ohio, el Departamento de Agricultura y la oficina forense del condado.

Expertos señalaron que los ataques fatales de ciervos hacia humanos son extremadamente raros. Según la Asociación Nacional del Ciervo, la mayoría de los fallecimientos relacionados con estos animales en Estados Unidos son producto de accidentes vehiculares. Sin embargo, pueden mostrar comportamientos violentos en situaciones de estrés o si se sienten acorralados.

BCT