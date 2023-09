Mujer destruye su casa para no entregársela a sus exsuegros [VIDEO]

Perú (MiMorelia.com).- Una mujer derribó la casa de tres pisos donde solía vivir con el padre de sus hijos, en el distrito de Chancay, provincia limeña de Huaral, luego de que un fallo judicial le ordenara entregar el predio a sus exsuegros.

La mujer de nombre Yuriko Ramírez, quien alegaba varias infidelidades por parte de su ex pareja, llevó a un grupo de personas para destruir los techos, paredes y calaminas.

“...el señor me está pidiendo el terreno, más no la edificación, porque eso yo lo he hecho”, declaró.