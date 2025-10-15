Muerte insólita: gallo de pelea en Perú hiere mortalmente a hombre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Lo que debía ser un evento tradicional y festivo terminó en tragedia en el asentamiento humano Las Delicias, en Paramonga, Perú. Jorge Castillo Corzo, un hombre de 55 años, murió luego de ser herido por un gallo de pelea al que se le habían atado espuelas metálicas, conocidas comúnmente como “navajas”.
El lamentable incidente ocurrió durante una de las múltiples peleas organizadas en esa zona, donde la afición por estas prácticas es parte del tejido cultural. Jorge, conocido entre los locales como “careador” —quien manipula a los gallos antes del combate—, fue alcanzado en la pierna por una de las aves en pleno movimiento. La herida fue tan profunda que le causó una hemorragia severa.
A pesar de ser trasladado de emergencia al Centro de Salud 7 de Junio, falleció poco después a causa de un shock hipovolémico. El sangrado, imparable, dejó sin opciones a los médicos de turno.
Las autoridades locales han iniciado una investigación para determinar si existió negligencia en la organización del evento, ya que no se contaba con servicios médicos inmediatos ni medidas de seguridad suficientes. Se busca esclarecer si la falta de protocolos contribuyó al fatal desenlace.
