Mueren 6 en ataque de EU a barco frente a Venezuela, informa Trump

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, afirmó este día que un ataque militar ordenado bajo su autoridad resultó en la muerte de seis presuntos narcoterroristas, a bordo de una embarcación frente a las costas de Venezuela.

La declaración fue realizada a través de su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter), en una publicación acompañada por una imagen aérea etiquetada como “UNCLASSIFIED” (desclasificada), donde se observa un objetivo marcado en el océano, presuntamente la embarcación mencionada.

Según Trump, la acción fue ejecutada por orden del secretario de Guerra y tuvo lugar en aguas internacionales, sin que se reportaran bajas entre las fuerzas estadounidenses. El mandatario asegura que la embarcación estaba afiliada a una Organización Terrorista Designada (DTO) y transitaba por una ruta comúnmente utilizada para el narcotráfico.

Este fue el texto íntegro publicado y traducido digitalmente al español:

“Bajo mis autoridades permanentes como Comandante en Jefe, esta mañana, el Secretario de Guerra ordenó un ataque cinético letal contra una embarcación afiliada a una Organización Terrorista Designada (DTO) que realizaba narcotráfico en el área de responsabilidad del USSOUTHCOM, justo frente a la costa de Venezuela. La inteligencia confirmó que la embarcación estaba traficando narcóticos, estaba asociada con redes ilícitas de narcoterrorismo y transitaba por una ruta conocida de DTO. El ataque se realizó en aguas internacionales y seis narcoterroristas masculinos a bordo de la embarcación murieron en el ataque. Ninguna fuerza estadounidense resultó herida. ¡Gracias por su atención a este asunto!”.