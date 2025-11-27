Muere soldado de la Guardia Nacional tras tiroteo cerca de la Casa Blanca

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La soldado Sarah Beckstrom, miembro de la Guardia Nacional de Virginia Occidental, falleció este jueves 27 de noviembre tras resultar gravemente herida en un tiroteo ocurrido cerca de la Casa Blanca. El hecho fue confirmado por el presidente Donald Trump durante su mensaje de Acción de Gracias.

“Hace unos segundos me enteré de que Sarah Beckstrom falleció. Ya no está con nosotros. Ahora nos está mirando desde allá arriba”, expresó el mandatario estadounidense visiblemente conmovido.

Beckstrom, de 20 años de edad, fue una de las dos víctimas del ataque ocurrido a escasos metros de la sede presidencial. De acuerdo con informes preliminares, recibió impactos de bala en el pecho y la cabeza.