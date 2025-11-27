Muere soldado de la Guardia Nacional tras tiroteo cerca de la Casa Blanca

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La soldado Sarah Beckstrom, miembro de la Guardia Nacional de Virginia Occidental, falleció este jueves 27 de noviembre tras resultar gravemente herida en un tiroteo ocurrido cerca de la Casa Blanca. El hecho fue confirmado por el presidente Donald Trump durante su mensaje de Acción de Gracias.
“Hace unos segundos me enteré de que Sarah Beckstrom falleció. Ya no está con nosotros. Ahora nos está mirando desde allá arriba”, expresó el mandatario estadounidense visiblemente conmovido.
Beckstrom, de 20 años de edad, fue una de las dos víctimas del ataque ocurrido a escasos metros de la sede presidencial. De acuerdo con informes preliminares, recibió impactos de bala en el pecho y la cabeza.
El presunto autor del ataque fue identificado como Rahmanullah Lakanwal, un ciudadano afgano de 29 años, quien enfrentará cargos por homicidio en primer grado, luego de confirmarse el fallecimiento de la joven militar.
El Departamento de Justicia, a través de Pam Bondi, había anticipado que, en caso de muerte de alguna víctima, buscarían aplicar la pena de muerte al responsable.
El segundo elemento atacado fue identificado como el sargento primero Andrew Wolfe, de 24 años, quien permanece en estado crítico bajo vigilancia médica intensiva.
Las autoridades estadounidenses continúan investigando el móvil del ataque, mientras la opinión pública y la clase política exigen mayores medidas de seguridad para el personal militar desplegado en funciones institucionales.
