Muere primer paciente en el mundo por gripe aviar H5N5 en EE.UU

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Autoridades de salud en Estados Unidos confirmaron este martes la primera muerte humana en el mundo causada por la cepa H5N5 de la gripe aviar, una variante rara que hasta ahora solo se había detectado en animales.

De acuerdo con un comunicado emitido por el Departamento de Salud del estado de Washington, la víctima era un residente del condado de Grays Harbor que permanecía hospitalizado desde principios de noviembre. El paciente, cuya edad no fue revelada, falleció el lunes tras complicaciones relacionadas con el virus.

Las autoridades sanitarias describieron al fallecido como un adulto mayor con enfermedades subyacentes, lo que habría agravado el cuadro clínico. También informaron que el paciente mantenía en su patio trasero una bandada de aves domésticas mixtas, las cuales fueron identificadas como la probable fuente de contagio.

“Ninguna otra persona involucrada ha dado positivo en la prueba de gripe aviar”, detallaron las autoridades.“El riesgo para la población sigue siendo bajo, ya que no hay evidencia de transmisión entre humanos.”

Los equipos de salud pública de Washington aseguraron que continuarán con el monitoreo de personas que estuvieron en contacto con el paciente para descartar posibles contagios.

La gripe aviar es una enfermedad presente en aves acuáticas silvestres a nivel mundial y puede transmitirse a aves domésticas como pollos o patos. El contagio a humanos es poco común y suele estar vinculado a la exposición directa con aves enfermas o muertas.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), desde 2024 se han confirmado 71 casos humanos en Estados Unidos por la cepa H5N1, la más frecuente. El caso confirmado de H5N5 representa una nueva alerta, aunque bajo vigilancia controlada.

