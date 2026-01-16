Muere mexicano en custodia del ICE, en Estados Unidos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Consulado General de México en Atlanta informó que atiende el caso del fallecimiento de un connacional mexicano ocurrido el 14 de enero de 2026, mientras se encontraba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el centro de procesamiento Robert A. Deyton Detention Facility, ubicado en Lovejoy, Clayton, Georgia.

De acuerdo al comunicado oficial, la representación consular estableció contacto inmediato con los familiares del connacional, tanto en Estados Unidos como en México, para brindar acompañamiento, orientación y asistencia consular.

Además, el consulado mantiene comunicación directa con la Oficina de Campo de ICE en Atlanta y ha solicitado que las circunstancias del fallecimiento sean esclarecidas de manera pronta y transparente, en coordinación con las autoridades estadounidenses correspondientes.

Asimismo, se informó que se están realizando los trámites necesarios para llevar a cabo la repatriación de los restos a México, conforme a la voluntad de los familiares.