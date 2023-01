Muere la actriz Lisa Loring, la primera Merlina de los Addams

La fama llegó a Loring a los 6 años de edad gracias a su papel como Merlina en la comedia de televisión que emitió ABC en el año 1964.

Posteriormente interpretó a Merlina Addams en la película de 1977 titulada “Halloween with the New Addams Family” y además tuvo un papel en la telenovela As the World Turns.

Aunque Loring dio vida al oscuro personaje durante sólo dos años, su versión marcó el inicio para posteriores iteraciones.

Incluso, recientemente una escena de su Merlina se viralizó en TikTok, en medio de la popularidad de la versión de Jenna Ortega para la producción de Netflix.