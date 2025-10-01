Muere Jane Goodall, pionera del estudio de los chimpancés, a los 91 años

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este miércoles 1 de octubre se confirmó el fallecimiento de la doctora Jane Goodall, Mensajera de la Paz de la ONU y fundadora del Instituto que lleva su nombre.

La científica tenía 91 años y se encontraba en California como parte de una gira espiritual en Estados Unidos. El Instituto Jane Goodall informó que murió por causas naturales.

Goodall fue una de las figuras más influyentes del siglo XX y XXI en el estudio del comportamiento animal, especialmente de los chimpancés.