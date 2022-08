Muere Hulk brasileño; se inyectaba aceite en los músculos

Brasil (MiMorelia.com).- El fisicoculturista Valdir Segato, mejor conocido como el "Hulk brasileño", murió a la edad de 55 años, víctima de un paro cardiaco.

Se sabe que Segato utilizaba una sustancia llamada synthol, la cual se inyectaba para hacer crecer sus músculos. Esta sustancia se compone de aceite, alcohol bencílico y lidocaína, que causa infecciones, fibrosis muscular, tumores, problemas cerebrales y musculares entre otros.

A pesar de estar consciente de los daños a la salud, el "hulk brasileño" seguía inyectándose para hacer crecer su cuerpo.

Valdyr Segato contó a la BBC que se frustró tras ir al gimnasio y no conseguir los mismos resultados que otras personas "Estaba muy flaco, quería ser como ellos", dijo en su momento.

Mientras que en 2016 dijo a The Mirror "Me llaman Hulk, Schwarzenegger y He-Mann, todo el tiempo y eso me gusta. He doblado el tamaño de mis bíceps, pero todavía quiero ser más grande".