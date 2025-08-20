Muere Frank Caprio, el juez viral de 88 años que enseñó justicia con humanidad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El juez Frank Caprio, mundialmente reconocido por sus decisiones judiciales llenas de compasión y sentido del humor, falleció este miércoles a los 88 años de edad, víctima de cáncer.
El también exjefe del Tribunal Municipal de Providence, Rhode Island (EE.UU.), se volvió una figura viral gracias a videos que mostraban su trato empático y humano hacia las personas que comparecían ante su corte, lo que lo convirtió en un referente de justicia con rostro humano.
“Recuérdenme, por favor”, fue su último mensaje en un video desde la cama del hospital, donde conmovió a millones de seguidores en redes sociales con su despedida.
Caprio nació en 1936 y dedicó gran parte de su vida al servicio público. Sus resoluciones se volvieron famosas por considerar las circunstancias personales de los infractores, particularmente personas de bajos recursos, adultos mayores o migrantes.
Su legado trasciende lo legal: dejó una huella profunda en la forma en que se percibe la justicia desde lo humano.
SHA