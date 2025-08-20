Muere Frank Caprio, el juez viral de 88 años que enseñó justicia con humanidad

Caprio nació en 1936 y dedicó gran parte de su vida al servicio público. Sus resoluciones se volvieron famosas por considerar las circunstancias personales de los infractores, particularmente personas de bajos recursos, adultos mayores o migrantes.

Su legado trasciende lo legal: dejó una huella profunda en la forma en que se percibe la justicia desde lo humano.

