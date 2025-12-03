Muere en vivo invitado durante programa de tele, en República Dominicana

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante una transmisión en vivo del programa informativo El Café de Diario 55, en República Dominicana, el líder transportista Mario Ureña falleció luego de desvanecerse mientras participaba como invitado en una mesa de análisis.

El hecho ocurrió la mañana del 3 de diciembre, cuando Ureña acudió al noticiero para hablar sobre el conflicto de transporte que actualmente enfrenta el país caribeño.

La charla transcurría con normalidad cuando, de forma repentina, el invitado perdió el conocimiento ante la mirada atónita de los conductores del programa.

Tras detener la transmisión, se solicitó auxilio médico de inmediato. Equipos de emergencia acudieron al lugar y brindaron atención al líder transportista; sin embargo, fue declarado sin vida minutos después.

Aunque las causas oficiales del fallecimiento no han sido confirmadas por autoridades ni por la familia, los primeros reportes señalan que podría haberse tratado de un infarto fulminante.

En redes sociales, usuarios han compartido fragmentos del video del momento exacto en que ocurrió el desplome, lo que generó reacciones de consternación.

Hasta el momento, la familia de Mario Ureña no ha emitido declaraciones públicas sobre lo sucedido.