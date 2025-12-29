Muere Cecilia Giménez, la mujer que "restauró" el viral "Ecce Homo"

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Cecilia Giménez Zueco, la mujer que en 2012 se volvió conocida a nivel mundial por restaurar de forma accidental el fresco Ecce Homo en Borja, España, falleció a los 94 años de edad, según se informó a través de redes sociales oficiales del Santuario de la Misericordia.
Nacida el 23 de enero de 1931, Cecilia fue una apasionada de la pintura desde temprana edad. Su obra se centraba especialmente en paisajes, pero fue su intervención en el mural del Ecce Homo, en agosto de 2012, lo que la inmortalizó. El fresco, deteriorado por el paso del tiempo, fue intervenido por Giménez con la intención de recuperarlo, sin imaginar el impacto mediático que provocaría su acción.
Aunque inicialmente fue objeto de críticas y burlas, su restauración adquirió fama global, al grado de convertirse en uno de los fenómenos virales más reconocidos de internet.
El mural comenzó a atraer visitantes de todo el mundo y los recursos generados por el turismo han sido destinados a obras benéficas a través de la Fundación Hospital Sancti Spiritus y Santuario de Misericordia, institución con la que Cecilia colaboró activamente.
El perfil oficial @eccehomodeborja describió a Cecilia como “una madre entregada, de lucha y de generosidad”, recordando también su impacto solidario: desde subastas benéficas en eBay hasta donativos canalizados a través de Cáritas para personas necesitadas del municipio. En palabras de la publicación: “Las bodegas de Borja” fueron pintadas por ella para el mundo, y ese mundo la abrazó con cariño y humor.
