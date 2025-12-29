Muere Cecilia Giménez, la mujer que "restauró" el viral "Ecce Homo"

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Cecilia Giménez Zueco, la mujer que en 2012 se volvió conocida a nivel mundial por restaurar de forma accidental el fresco Ecce Homo en Borja, España, falleció a los 94 años de edad, según se informó a través de redes sociales oficiales del Santuario de la Misericordia.

Nacida el 23 de enero de 1931, Cecilia fue una apasionada de la pintura desde temprana edad. Su obra se centraba especialmente en paisajes, pero fue su intervención en el mural del Ecce Homo, en agosto de 2012, lo que la inmortalizó. El fresco, deteriorado por el paso del tiempo, fue intervenido por Giménez con la intención de recuperarlo, sin imaginar el impacto mediático que provocaría su acción.