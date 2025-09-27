Muere Assata Shakur, ícono radical de las Panteras Negras refugiada en Cuba

Shakur fue condenada en 1977 a cadena perpetua por el asesinato de un agente de policía en Nueva Jersey. Sin embargo, en 1979 escapó de prisión con ayuda de un grupo armado. Desde entonces, vivió exiliada en Cuba, donde se le otorgó asilo político. Fue la primera mujer en ser incluida en la lista de los más buscados del FBI.

Durante décadas, Washington solicitó su extradición sin éxito, convirtiendo su figura en un punto de fricción en las relaciones entre ambos países. El FBI la calificó como una militante con una “ideología radical contra el gobierno de EE.UU.”, mientras que para otros, fue símbolo de resistencia afroamericana.

Su hija, Kakuya Shakur, confirmó la noticia a través de redes sociales, expresando: “Las palabras no pueden describir la profundidad de la pérdida que siento en este momento”. La Cancillería cubana señaló que la causa de muerte fue por padecimientos de salud y su avanzada edad.