Ms. Yellow, la artista que pinta y protesta contra las redadas y la discriminación en EU

Y es que puntualiza, han detenido a personas nacidas en los Estados Unidos y de padres migrantes, y también a aquellas que están en trámite de la ciudadanía o de tener los documentos en regla para permanecer en los Estados Unidos. "Aunque hagan las cosas correctas, agarran a la gente de manera muy fea".

Su padre tiene 80 años, trabajó en una fábrica de letreros electrónicos para tiendas, mientras que su madre trabajó con niños; ambos fueron a la escuela a aprender inglés y, durante 17 años, batallaron para ser legales en un país que los recibió, pese al racismo y a la discriminación. Hoy, ellos son ciudadanos, pero el racismo es lo que siempre han vivido.

Ms. Yellow trabaja del arte; a los 12 años fue su primer contacto con la pintura en aerosol, pero su primer mural se concretó a los 17 años cuando un amigo la invitó a pintar; plasmar y expresar sus emociones, indica, es lo que realiza con su trabajo, pero también da voz a los migrantes que hoy están peleando por sus derechos.