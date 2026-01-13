Ministro de Defensa de Irán advierte represalias militares ante posibles ataques de EU

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobierno de Irán advirtió que tomará represalias militares “hasta la última gota de sangre” si Estados Unidos lanza un nuevo ataque en su contra, esto tras las recientes amenazas del expresidente estadounidense Donald Trump.

El mensaje fue emitido por el ministro de Defensa iraní, general de brigada Aziz Nasirzadeh, a través de la televisión estatal Press TV, donde enfatizó que Irán responderá con toda su fuerza militar en caso de una nueva ofensiva.

“Si estas amenazas se convierten en hechos, defenderemos el país con toda la fuerza y hasta la última gota de sangre”, advirtió el ministro.

Nasirzadeh también aseguró que cualquier represalia por parte de Irán tendría consecuencias “atroces” para Estados Unidos, al tiempo que afirmó que su nación se encuentra mejor preparada militarmente que durante la denominada "guerra de los 12 días" ocurrida en junio de 2025, contra fuerzas estadounidenses e israelíes.

Diálogo previo no evitó la escalada

La amenaza de respuesta militar llega a pesar de intentos diplomáticos recientes. El canciller iraní, Abás Araqchi, había sostenido contacto con el enviado especial estadounidense para Medio Oriente, Steve Witkoff, en un intento por desescalar la situación.

Sin embargo, según reportó el medio Axios, los esfuerzos no rindieron frutos ante la postura firme del expresidente Trump, quien lanzó nuevas amenazas contra Irán como respuesta a la represión de protestas en dicho país.

La tensión entre ambas naciones vuelve a encenderse en un contexto regional ya sensible, donde las declaraciones militares se suman al historial de confrontaciones y sanciones mutuas.