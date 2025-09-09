Ministra de Salud de Suecia se desmaya en su primer día de trabajo [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La recién nombrada ministra de Salud de Suecia, Elisabet Lann, protagonizó un momento de gran tensión este martes al desmayarse en plena presentación oficial, un hecho que fue transmitido en vivo y cuyo video se ha viralizado en redes sociales.

Mientras otros funcionarios daban un mensaje a medios de comunicación, Lann se desplomó de forma repentina frente al atril. El incidente sorprendió a las autoridades presentes, quienes solo pudieron auxiliarla tras la caída.

Tras algunos minutos de incertidumbre, la funcionaria reapareció para aclarar lo sucedido. Señaló que su desmayo fue provocado por una baja repentina de azúcar en sangre, y descartó que hubiera requerido hospitalización inmediata.

“Fue un problema leve de salud, un episodio de hipoglucemia. No es grave, aunque el golpe sí necesitará seguimiento médico”, explicó la ministra.