Mientras dormías: así fue la explosión en refinería de Chevron, en EU

Aunque la situación fue controlada sin que se reportaran mayores incidentes, autoridades alertaron a la población sobre posibles afectaciones al medio ambiente.

La instalación, que inició operaciones en 1911 y es actualmente la refinería con mayor capacidad de producción en la Costa Oeste de Estados Unidos, procesa diariamente hasta 276 mil barriles de crudo, según información pública en el sitio web de la petrolera.

Fue el equipo interno de emergencias de la propia planta quien logró confinar las llamas a una sola zona, explicó Holly Mitchell, supervisora del condado de Los Ángeles.

No obstante, las autoridades recomendaron a los residentes cercanos mantenerse en sus viviendas por la posible alteración en la calidad del aire.