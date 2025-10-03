Mientras dormías: así fue la explosión en refinería de Chevron, en EU

Estados Unidos (MiMorelia.com).- Una columna de humo y fuego iluminó el cielo de El Segundo, al sur de Los Ángeles, la noche del jueves, cuando se desató un incendio dentro de una refinería operada por la compañía Chevron, de acuerdo con información revelada por CNN.
La emergencia movilizó a los servicios de bomberos locales luego de que se reportaran múltiples explosiones.
Aunque la situación fue controlada sin que se reportaran mayores incidentes, autoridades alertaron a la población sobre posibles afectaciones al medio ambiente.
La instalación, que inició operaciones en 1911 y es actualmente la refinería con mayor capacidad de producción en la Costa Oeste de Estados Unidos, procesa diariamente hasta 276 mil barriles de crudo, según información pública en el sitio web de la petrolera.
Fue el equipo interno de emergencias de la propia planta quien logró confinar las llamas a una sola zona, explicó Holly Mitchell, supervisora del condado de Los Ángeles.
No obstante, las autoridades recomendaron a los residentes cercanos mantenerse en sus viviendas por la posible alteración en la calidad del aire.
La refinería cuenta con su propio cuerpo de bomberos, una medida que en esta ocasión permitió una respuesta más inmediata al incidente.
